Простой самомассаж для улучшения кровообращения мозга: Инструкция от кинезиолога

Помочь организму побыстрее уснуть можно с помощью простых упражнений, при этом следует учитывать, что чрезмерная активность перед сном недопустима. Об этом рассказала РИАМО акционер здравницы "Лаго-Наки" по медицине, разработчик медицинских программ, психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая.

"В период с 19:00 до 20:00, когда организм готовится перейти в режим сна, с учётом циклов работы эндокринной системы, не рекомендуется испытывать избыточную физнагрузку, переедать, заниматься тяжёлыми физическими упражнениями, включаться избыточно эмоционально в общение или просмотр ТВ", — пояснила она.

Один из лучших способов погрузиться в сон — это массаж. Например, можно сделать специальные упражнения для лица: поднять высоко брови, посчитать до трёх и медленно опустить их, затем сильно нахмурить лоб, а с выдохом ослабить мимику. Также можно зажмурить глаза, после чего не спеша открыть их. Это поможет достичь спокойствия и эмоционального баланса, отметила эксперт.

Задействовать можно и другие части лица, продолжила специалист. К примеру, сжать челюсть, потом расслабить её или же напрячь рот и губы, подвигать ими и также медленно отпустить мышцы. А перед сном, уже в постели, следует положить на глаза тёплую повязку для достижения релаксации.

Овсяницкая посоветовала в завершение процедуры пройтись пальцами по лицу. Самомассаж рекомендуется начать с поглаживаний от бровей наверх, от середины лба к вискам, легонько помассировать зону от лица к затылку и от уха к макушке. Если пальцы устают, то можно воспользоваться терапевтической массажной щёткой, которая также улучшит мозговое кровообращение и снизит давление.

"Расслабляя какие-то мышцы, мы можем оказывать влияние и на работу эмоциональной сферы. Когда мы напрягаемся, мы напрягаем область надплечья верхней части шеи, и её тоже следует расслабить перед сном, например, поднять плечи вверх на вдох, а на выдох, опустив руки вниз, одновременно с этим наклонить подбородок к основанию шеи, посидеть так некоторое время, делая спокойные вдохи и выдохи", — заметила Овсяницкая.

Полезно расслабить и кисти со стопами, для этого достаточно поделать круговые движения конечностями. При этом важно следить за дыханием, оно должно быть спокойным и ритмичным, что также положительно повлияет на вегетативную и эндокринную систему, сказала эксперт.