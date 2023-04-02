Сомнолог дала совет, как снизить тревожность перед сном и уснуть поглубже

Если качество ночного сна ухудшилось, есть возможность исправить ситуацию. Советы дала врач функциональной диагностики, руководитель Центра сомнологии Татьяна Сурненкова. По её словам, яркий солнечный свет в вечернее время замедляет выработку мелатонина, который необходим для регулирования циклов сна и бодрствования.

"Когда секреция мелатонина подавлена, наш организм не инициирует процессы, необходимые для успокоения и засыпания. Это приводит к ухудшению засыпания, а в утренние часы повышает шанс проснуться раньше времени", — рассказала агентству "Прайм" Сурненкова.

По её словам, чтобы сон стал крепче, с 19 до 22 часов лучше выходить на улицу в солнечных очках, а дома обзавестись плотными шторами, которые нужно держать закрытыми с вечера до утра. Если и при этих обстоятельствах свет мешает, стоит воспользоваться маской для сна. И, наоборот, чтобы утром было легче проснуться, нужно впускать в комнату максимум солнечного света. А если его не хватает, не помешает включить специальные лампы солнечного света. Не следует забывать и о температурном режиме и комфортной влажности в спальне.

Также врач рекомендовала перед сном отказаться от гаджетов. Лучше почитать бумажную книгу. Это и тревожность снизит, и качество сна улучшит.

Сомнолог предложила для более лёгкого засыпания принимать душ перед сном и выпивать стакан холодной воды, чтобы снизить внутреннюю температуру тела. Можно приобрести специальные подушки с эффектом охлаждения. Для сна стоит использовать лёгкие натуральные ткани, а от пижамы лучше отказаться.