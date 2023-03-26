Учёные выяснили, из-за каких проблем со здоровьем у женщины может пропасть оргазм

Женщины, которые страдают от бессонницы или апноэ — задержки дыхания во сне, чаще имеют проблемы с оргазмом. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Джонса Хопкинса, их исследование опубликовано в журнале Urology.

В ходе эксперимента специалисты изучили медкарты почти трёх миллионов добровольцев женского пола. Выяснилось, что дамы с апноэ во сне в два раза чаще сталкиваются с расстройством сексуального возбуждения. При этом около 70% из них испытывают сложности с достижением оргазма. К слову, женщины, которые страдают по ночам бессонницей, тоже пожаловались на проблемы с возбуждением. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что представительницы этой группы реже достигали кульминации.

Учёные предполагают, что проблемы в интимной жизни могут быть связаны с тем, что расстройства сна провоцируют падение уровня половых гормонов. При этом специалисты обратили внимание на то, что сексуальную дисфункцию, как и проблемы со сном, большинство людей попросту игнорируют.