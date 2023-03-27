Важно для сна и кожи: Россиянам объяснили, почему стоит снизить потребление сахара

Сокращение потребления сахара в ежедневном рационе улучшит сон, память и состояние кожи, а также уменьшит риск развития инсулинорезистентности. При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина посоветовала не отказываться полностью от сахара, поскольку глюкоза и сахароза являются основными источниками энергии. Сахаросодержащие продукты лучше употреблять утром или днём.

"Если мы энергию получаем с утра, в первой половине дня, то, естественно, наш организм её расходует. А если мы будем получать её в вечернее время, то её всплеск может нарушить наш сон и ночной отдых", — отметила специалист в беседе с "Москвой 24".

По словам Чехониной, это крайне опасно для жителей больших городов, которые регулярно находятся в стрессе, испытывают тревогу, из-за чего также нарушается режим. Как она указала, даже минимальный отказ от сахара позволит улучшить сон, обеспечить восстановление, а значит, самочувствие и внешний вид.

Диетолог добавила, что избыток сахара не только откладывается в виде лишнего веса, но и встраивается в структуру белка, что ухудшает состояние кожи. Из-за этого появляются ранние морщины, теряется эластичность кожи. Специалист также рекомендует не употреблять покупные соки, колбасы и соусы, так как они содержат большое количество сахара. Исключение из рациона этих продуктов уменьшает риск возникновения инсулинорезистентности, из-за которой глюкоза в крови не поддаётся контролю. Отказ от сладкого также снижает риск ожирения печени, заключила Чехонина.