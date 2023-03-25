Россиянам рассказали, какую опасность скрывают невинные с виду глазированные сырки

Перекус глазированными сырками может быть опасным для поджелудочной железы из-за большого количества сахара в этом продукте. Об этом сообщил health-шеф, сертифицированный АИП палео-коуч, постоянный спикер Международного института интегративной нутрициологии и эксперт школы функциональной кулинарии Preventage Аалия Маджид.

Она рассказала, что в одном сырке весом 40 граммов может быть почти 13 граммов сахара. Это приблизительно две чайные ложки. По её словам, такой перекус опасен и для диабетиков.

"Такое большое количество сахара, а также высокий инсулиновый индекс, который имеют молочные продукты, тем более сладкие, во-первых, противопоказан диабетикам, а во-вторых, приводит к повышению уровня глюкозы в крови, из-за которой поджелудочной приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы усвоить весь этот сахар", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

Вследствие употребления таких сладостей нарушается метаболизм и истощается поджелудочная железа, указала эксперт. Специалист добавила, что опасность в сырках представляют и дополнительные компоненты, заменители молочного жира, красители. Вредна и глазурь, которая может быть сделана из кондитерского жира. Он повышает уровень плохого холестерина, а также нарушает работу печени и сердца.