Есть риск тромбоза: Диетолог назвал напитки, которые сгущают кровь
Диетолог Гинзбург рассказал, что алкоголь, сладкие и солёные напитки сгущают кровь
Алкоголь, а также сладкие и солёные напитки сгущают кровь, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся ещё сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка. Она тоже повышает активность крови в плане свёртывания", — рассказал специалист в беседе с "Москвой 24".
По словам Гинзбурга, густая кровь может привести к тромбозу. Система свёртывания крови защищает нас от кровопотери, но если она слишком активна, то кровь может свёртываться в сосудах без всякого дефекта их стенки, рассказал врач, добавив, что в таком случае будет образовываться тромб.
Ранее сообщалось, что сладкая газировка и куриное филе могут серьёзно навредить здоровью детей и подростков. В сладкой шипучке очень много сахара. Его избыток в сочетании с малой физической нагрузкой на 40% снижает наращивание костной массы, которое завершается к 15–16 годам.
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