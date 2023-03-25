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25 марта, 01:00

Есть риск тромбоза: Диетолог назвал напитки, которые сгущают кровь

Диетолог Гинзбург рассказал, что алкоголь, сладкие и солёные напитки сгущают кровь

Алкоголь, а также сладкие и солёные напитки сгущают кровь, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся ещё сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка. Она тоже повышает активность крови в плане свёртывания", — рассказал специалист в беседе с "Москвой 24".

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По словам Гинзбурга, густая кровь может привести к тромбозу. Система свёртывания крови защищает нас от кровопотери, но если она слишком активна, то кровь может свёртываться в сосудах без всякого дефекта их стенки, рассказал врач, добавив, что в таком случае будет образовываться тромб.

Ранее сообщалось, что сладкая газировка и куриное филе могут серьёзно навредить здоровью детей и подростков. В сладкой шипучке очень много сахара. Его избыток в сочетании с малой физической нагрузкой на 40% снижает наращивание костной массы, которое завершается к 15–16 годам.

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Иван Косицын
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