Есть риск тромбоза: Диетолог назвал напитки, которые сгущают кровь

Алкоголь, а также сладкие и солёные напитки сгущают кровь, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся ещё сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка. Она тоже повышает активность крови в плане свёртывания", — рассказал специалист в беседе с "Москвой 24".

По словам Гинзбурга, густая кровь может привести к тромбозу. Система свёртывания крови защищает нас от кровопотери, но если она слишком активна, то кровь может свёртываться в сосудах без всякого дефекта их стенки, рассказал врач, добавив, что в таком случае будет образовываться тромб.