Разъедает изнутри: 10 ужасных побочек, которые отобьют у вас желание пить газировку

Газированные напитки могут негативно влиять на желудок, разрушать эмаль зубов, а также спровоцировать развитие рака при частом употреблении. Об этом пишет Eat This, Not That, перечисляя правила употребления продукта.

Первое. Если речь идёт об обычной питьевой воде, но с газом, то в ней нет ничего плохого. В напиток даже можно добавить сок лимона или ломтики фруктов, что прекрасно освежит в жаркую погоду, отмечается в публикации. Людям с синдромом раздражённого кишечника исследователи советуют отказаться от газированной воды, так как велик риск вздутия живота из-за высокого содержания углекислого газа.

Второе. Склонным к полноте людям, чтобы не усугубить проблему, не следует покупать подобные напитки, в которых много подсластителей и красителей. Также из-за шипения газировки высвобождается гормон голода, а это толкает человека к перееданию, предупреждает автор статьи. Если же очень хочется выпить шипучку, то лучше отдать предпочтение бутылке с маркировкой "ноль калорий".

Третье. Газировка плохо воздействует на эмаль зубов. Особенно опасны напитки со вкусом цитрусовых и большим содержанием сахара. Такой удар по организму обернётся не только посещением гастроэнтеролога, но и стоматолога.

Четвёртое. Газированная вода улучшает мозговой кровоток, однако может привести к повышению давления. И пятое. Необходимо внимательно изучать состав продукта. Если в нём много "химии", то лучше отказаться от покупки, так как в худшем случае вы сделаете один шаг на пути к раку.

"Некоторые газировки содержат опасное для организма количество синтетических химических веществ — PFAS. Между ними и болезнями печени, почек, изменением работы иммунной системы, щитовидной железы, нарушением регуляции инсулина и определёнными видами рака есть связь", — отмечается в тексте.