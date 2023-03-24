Врач объяснила опасность густой крови и почему это грозит летальным исходом

Густая кровь беспокоит многих пациентов и сразу же вызывает опасения. Однако не все знают, какой именно риск она несёт и нужно ли её разжижать. Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич дала ответ на этот вопрос.

"Этот животрепещущий вопрос волнует многих читателей. Ведь то и дело кто-то умер оттого, что тромб оторвался. Почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо её разжижать", — пояснила она.

По её словам, в медицине нет терминов "густая кровь" или "разжижение". Но вместо того есть термин "высокий риск тромбозов". Именно его нужно уменьшать во избежание тромбоза, инфаркта и даже смерти. Зачастую причинами этого опасного заболевания являются малоподвижный образ жизни и напряжённая работа, продолжила медик.

Чтобы избежать возникновения тромбоза, важно увеличивать физическую активность, снижать лишний вес и в корне покончить с вредными привычками. Кардиолог советует научиться расслабляться, общаться с позитивными людьми и повышать стрессоустойчивость. А вот от народных методов лечения она рекомендовала отказаться. По её словам, "пиявки и свекольный сок" тут не помогут: тромбоз — серьёзное заболевание и быстрого решения такой проблемы не существует.