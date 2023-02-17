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17 февраля, 11:57

Россиянам объяснили, почему ночью люди умирают чаще

Сомнолог Бузунов: Инсульты и инфаркты чаще всего случаются ближе к утру

Чаще всего инфаркты и инсульты происходят ближе к утру. С чем это связано, объяснил в беседе с РИА "ФедералПресс" заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной организации "Российское общество сомнологов" Роман Бузунов.

"К утру чаще случаются инфаркты и инсульты, потому что в организме начинается продукция гормонов, повышается давление. У нас есть болезни сна, их примерно 70", — подчеркнул специалист.

По его словам, три-четыре часа с перерывами человек может не дышать, из-за чего возникает недостаток кислорода, подскакивает артериальное давление. Остановка дыхания, связанная с апноэ, происходит из-за западания языка, во время сна на спине. Это и увеличивает частоту инсультов, инфарктов и смертей по ночам.

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Ранее врач Татьяна Сурненкова назвала восемь способов справиться с плохим сном после 40 лет. Так, например, рекомендуется читать книги и заниматься релаксацией, но не в кровати.

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Светлана Оперук
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