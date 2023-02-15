Чемпион Европы рассказал о пользе плавания для сна

Связь между физической активностью и сном человека тщательно изучается на протяжении многих лет. Исследования показали, что упражнения могут облегчить или устранить проблемы, связанные со сном, и помочь отдохнуть. Также, согласно недавним выводам учёных, недостаточный или некачественный сон может привести к снижению уровня физической активности на следующий день. О результатах исследования с беседе с Лайфом рассказал трёхкратный чемпион Европы по плаванию, рекордсмен России в категории "Мастерс" Эдуард Маннанов.

"Некоторые эксперты считают, что сон и физические упражнения имеют двунаправленную связь: тренировки помогают лучше спать, а достаточное количество сна может способствовать более здоровому уровню физической активности. В частности, плавание может принести невероятную пользу, воздействовать как на физическое, так и на психическое здоровье, которое прямым образом влияет на сон человека", — объяснил Маннанов.

Эдуард Маннанов объяснил, почему плавание благотворно влияет на сон. Фото предоставлено героем публикации

По его словам, часто психическое здоровье выходит из равновесия, впоследствии начинаются проблемы со сном. Для того чтобы справиться с повышенным уровнем напряжения, чемпион советует увеличить количество физической активности. Она высвобождает эндорфины, которые, в свою очередь, естественным образом снижают уровень стресса — одну из распространённых причин нарушений сна. Устранив её, можно заметно улучшить качество сна.

"Плавая, можно дать своему телу естественный способ расслабиться после дня и подготовиться к отдыху и сну. Плавание можно использовать как переходный период между активной фазой дня в рабочие часы и отдыхом и сном в нерабочее время", — отметил Маннанов.

При плавании человек тратит много сил на движение в воде, преодолевая её сопротивление. После этого напряжение в организме проходит, голова разгружается, человек отвлекается от проблем, тем самым тело приобретает состояние, более готовое ко сну. Также ещё один немаловажный фактор — плеск воды — звук, который многими людьми воспринимается как успокаивающий. Многие находят его приятным, расслабляющим, что, несомненно, сказывается на нервной системе в целом и качестве сна в частности.