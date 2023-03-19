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19 марта, 09:36

Врач рассказала, что такое "весеннее обострение" и как не стать его жертвой

Врач посоветовала корректировать весной дозу лекарств людям с психическими заболеваниями

Очень часто с наступлением первых поистине тёплых дней после долгой зимы можно услышать выражение "весеннее обострение", которое связывают с различными отклонениями в организме и состоянии здоровья человека. Обычно это касается психических расстройств, однако речь в данном случае может идти о любых иных нарушениях. Как не подцепить "весеннее обострение", Лайфу рассказала врач-психиатр, психотерапевт, ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Алина Евдокимова.

По её словам, ухудшение состояния здоровья весной связано с тем, что человек за зиму сильно тратит витамины, а потребляемая пища не так богата ими и другими полезными веществами. Ещё одним фактором является длина светового дня, которая зимой значительно меньше, нежели в более тёплые времена года. При этом в большинстве случаев, говоря о "весеннем обострении", речь и правда идёт о заболеваниях психического характера.

"Конечно, врачи-психиатры знают эту сезонность — весна, осень, особенно весна, особенно по таким заболеваниям, как шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Связано это напрямую с солнечным днём. Когда мы мало находимся на солнце, в нашем организме меньше вырабатывается дофамина и серотонина. И, соответственно, осенью это такое угасание всех реакций, такая апатия, депрессия, а весной, наоборот, всё, что связано с аффективными проявлениями, усиливается, это и тревога, и паника, и возбуждённость", — подчеркнула Евдокимова.

На этом фоне человек становится более раздражительным, у него повышается эмоциональная возбудимость. В таком случае людям с психическими заболеваниями нужно скорректировать дозу принимаемых лекарств. При этом в последнее время специалисты не замечают резкой сезонной активности среди заболевших шизофренией или же биполярным аффективным расстройством.

"Рекомендации для здоровых людей, у которых на фоне весны состояние ухудшается, возникает какая-то тревога и эмоциональная лабильность, — сначала компенсируем все наши дефициты: дефицит витаминов, дефицит солнышка. Хотя солнышка и так много, и именно благодаря нему и резкому увеличению количества серотонина и дофамина вот эта тревожность, но всё равно обязательно нужно находиться в течение светового дня на солнце днём, потому что это ещё и такой важный фактор для синтеза мелатонина и, соответственно, для хорошего ночного сна", — добавила Евдокимова.

Не поймать "весеннее обострение" поможет и крепкий полноценный сон, который не будет больше или меньше семи-восьми часов. Также важно наладить питание, приём витаминов, дозировать физическую нагрузку и получать положительные эмоции.

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Обложка ©

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Ольга Годуненко
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