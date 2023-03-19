Почему опасно носить тесную одежду, объяснил эксперт

Регулярное и длительное ношение тесной обтягивающей одежды может привести к нарушению лимфооттока и микроциркуляции крови в частях тела, подвергаемых сдавливанию. Это грозит и другими опасными для организма последствиями, предупредил в беседе с "Газетой.ru" врач-физиотерапевт, руководитель направления физиотерапии Центра реабилитации сети клиник "Медскан" Сергей Казимов.

Специалист уточнил, что на поверхности тела — под кожей и в верхних слоях мышц — есть сеть капилляров, а также кровеносных и лимфатических сосудов, которые нужны для обеспечения питания клеток и выведения из тканей отработанных продуктов метаболизма.

"В расслабленном состоянии эти сосуды вмещают в себя часть крови и лимфы — это внутрисосудистая жидкость. Если передавить большие поверхности тела за счёт костюма, то кровь и лимфа устремятся из пережатых периферических вен в более центральные отделы кровеносной системы, увеличив тем самым нагрузку давлением жидкости на сердце, что приведёт к повышению артериального давления", — указал врач.

В связи с этим людям, в частности, с гипертонией нужно с осторожностью носить тугие вещи, добавил Казимов. Кроме того, в холодное время года рекомендуется носить свободные брюки и джинсы, так как они создают между поверхностью тела и тканью одежды воздушную прослойку, которая дополнительно защищает от холода и сохраняет тепло. Если же одежда обтягивает тело, то между кожей и тканью не образуется воздушной прослойки, что приводит к охлаждению.

"Тугие джинсы сдавливают поверхностные сосуды и уменьшают на периферии движение жидкости-теплоносителя, приводя к излишнему охлаждению. Такая одежда может стать косвенной причиной не только охлаждения ног, но и органов малого таза, увеличивая риск развития цистита у женщин и простатита у мужчин", — пояснил эксперт.

Помимо этого тесное мужское нижнее бельё может привести к снижению потенции и репродуктивной функции. При этом женское нижнее бельё также способно нанести вред организму. В частности, это может отразиться на грудном вскармливании. А тугие головные уборы и вовсе могут стать причиной головной боли.