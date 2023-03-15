Учёные раскрыли неожиданное влияние химчистки на здоровье человека

Используемое для чистки одежды химическое вещество может влиять на развитие болезни Паркинсона. К такому выводу пришли учёные из Рочестерского университета. Результаты их исследования опубликовал The Journal of Parkinson's Disease.

Речь идёт о веществе трихлорэтилен (TCE). Оно применяется в различных химчистках, чтобы бороться с трудновыводимыми пятнами, которые не поддаются порошкам. Учёные выяснили, что в нескольких клинических случаях воздействие ТСЕ приводило к развитию слабоумия примерно спустя 40 лет.

Специалисты призвали полностью прекратить использование данного химиката. Они считают, что ситуация c болезнью Паркинсона будет ухудшаться, поскольку опасное вещество, вероятно, сохраняется в грунтовых водах, воздухе и почве.