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15 марта, 17:11

Учёные раскрыли неожиданное влияние химчистки на здоровье человека

Учёные выяснили, что химикат для чистки одежды провоцирует болезнь Паркинсона

Используемое для чистки одежды химическое вещество может влиять на развитие болезни Паркинсона. К такому выводу пришли учёные из Рочестерского университета. Результаты их исследования опубликовал The Journal of Parkinson's Disease.

Речь идёт о веществе трихлорэтилен (TCE). Оно применяется в различных химчистках, чтобы бороться с трудновыводимыми пятнами, которые не поддаются порошкам. Учёные выяснили, что в нескольких клинических случаях воздействие ТСЕ приводило к развитию слабоумия примерно спустя 40 лет.

Специалисты призвали полностью прекратить использование данного химиката. Они считают, что ситуация c болезнью Паркинсона будет ухудшаться, поскольку опасное вещество, вероятно, сохраняется в грунтовых водах, воздухе и почве.

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Ранее Лайф сообщал о том, что ночные кошмары у детей грозят возникновением когнитивных нарушений к 50 годам и увеличивают риск болезни Паркинсона на 640%. Таковы результаты исследований неврологов из Бирмингемского университета.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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