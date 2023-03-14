Популярный в России напиток оказался эффективен против ковида

Сотрудники фундаментального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске впервые выявили противовирусную активность водного экстракта ферментированных листьев иван-чая (кипрея узколистного) в борьбе с CoViD-19 и герпесом. В ходе эксперимента учёные выяснили, что именно он подавляет распространение заболеваний.

"Ингибирующая активность экстракта ферментированных листьев кипрея узколистного на SARS-COV-2 оказалась сопоставима с активностью контрольных образцов — экстрактов чаги, корня солодки и чёрного чая из Непала. Экстракт кипрея узколистного проявил более высокую ингибирующую активность на вирус простого герпеса второго типа, чем экстракты контрольных образцов чаги и травы манжетки обыкновенной", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы центра.

Специалисты продолжают изучать противовирусную активность иван-чая. Выявленные свойства растения могут пригодиться для изготовления эффективных препаратов против двух этих инфекций. При этом использовать кипрей узколистный можно не только в виде чайных напитков — он может также входить в состав мазей.