Спусковой крючок: Иммунолог пояснил, почему ковид повышает риск аутоиммунных заболеваний

Ковид значительно повышает риск развития аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система начинает атаковать здоровые клетки, ткани и органы. В чём причина таких изменений, в беседе с kp.ru рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт пояснил, что сам коронавирус очень сильно повреждает внутреннюю оболочку сосудов — интиму, которая есть во всех органах. В результате у болеющих ковидом возникает системное сосудистое воспаление, которое может спровоцировать развитие аутоиммунных процессов, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность.

"Все аутоиммунные заболевания возникают на фоне генетической предрасположенности. Просто до заражения ковидом у человека эта генетическая предрасположенность может быть не реализована или проявляться субклинически, то есть человек ещё не чувствует, что заболевание у него началось. Ковид является своеобразным "спусковым крючком", который запускает этот процесс или переводит скрытое аутоиммунное заболевание в проявленное", — отметил Болибок.

Специалист призвал обязательно долечивать ковид, чтобы такой ситуации не возникло. В этом помогут противовоспалительные препараты, которые рассчитаны на длительный приём.