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14 марта, 00:15

Глава ВОЗ назвал ожидаемый год окончания пандемии ковида

Глава ВОЗ Гебреисус спрогнозировал окончание пандемии CoViD-19 в 2023 году

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высказал мнение, что в 2023 году пандемия CoViD-19 завершится. Он сказал об этом при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса – младшего.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что CoViD-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", — цитирует Гебреисуса пресс-служба ВОЗ.

Он напомнил, что 11 марта минуло три года, как ВОЗ в первый раз заявила, что всемирная вспышка CoViD-19 может быть охарактеризована как пандемия, тем самым обратив на эту проблему внимание мировых СМИ. Гебреисус считает, что сейчас мир в гораздо лучшем положении, чем когда ковид только начал распространяться. Количество еженедельных зарегистрированных смертей снизилось. Глава ВОЗ добавил, что пандемия "преподала урок", продемонстрировав важность инвестиций в здравоохранение, научные исследования и международное сотрудничество.

Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок

Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок

Как рассказывал Лайф, ранее в ВОЗ предупредили человечество об угрозе новой пандемии. Например, удар может нанести птичий грипп. Онищенко оценил, насколько Россия готова к такому развитию событий.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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