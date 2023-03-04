Онищенко ответил на вопрос о готовности России к новой пандемии

В случае возникновения пандемии птичьего гриппа Россия будет во всеоружии. В том числе в части вакцин и диагностики. Такое мнение высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Готовы ли мы? Да, мы научились каждый год готовить новую вакцину. И на изготовление новой вакцины из нового штамма у нас уходит несколько месяцев. <…> Мы точно при появлении нового штамма, прежде всего пандемического, очень быстро изготовим диагностику, потому что без диагностики диагноз ставить невозможно", — цитирует ТАСС Онищенко.

Учёный отметил, что у пандемий определённая периодичность, поэтому он не исключает появление новой в обозримом будущем. Онищенко считает, что "это никуда не денется".

"Диагностику мы умеем делать, вакцину мы умеем делать. Единственное, что могут быть сомнения, они больше теоретические, окажутся ли в наших руках в это время препараты, которыми лечить заболевших, если они не привились, если нет иммунитета", — сказал академик.