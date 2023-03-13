Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок

Япония впервые с начала пандемии CoViD-19 смягчает рекомендации по ношению масок в общественных местах, в том числе в транспорте и образовательных учреждениях.

Согласно новым правилам, с 13 марта ношение защитных средств в помещении становится необязательным, теперь это отдаётся на усмотрение каждого человека. Пассажиры должны будут носить маски в поездах и автобусах только во время часа пик или в случае большого скопления людей. Купившие билеты на скоростные поезда дальнего следования или ночные автобусы, где места определены заранее, тоже могут не брать с собой защиту для рта. Необязательными маски станут для школьников, студентов и преподавателей во время уроков, в том числе и занятий пением.

Вместе с этим ношение масок будет по-прежнему рекомендовано в случае проявления симптомов заболевания или при посещении медицинских учреждений.