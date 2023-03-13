Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок
Япония впервые с начала пандемии CoViD-19 смягчает рекомендации по ношению масок в общественных местах, в том числе в транспорте и образовательных учреждениях.
Согласно новым правилам, с 13 марта ношение защитных средств в помещении становится необязательным, теперь это отдаётся на усмотрение каждого человека. Пассажиры должны будут носить маски в поездах и автобусах только во время часа пик или в случае большого скопления людей. Купившие билеты на скоростные поезда дальнего следования или ночные автобусы, где места определены заранее, тоже могут не брать с собой защиту для рта. Необязательными маски станут для школьников, студентов и преподавателей во время уроков, в том числе и занятий пением.
Вместе с этим ношение масок будет по-прежнему рекомендовано в случае проявления симптомов заболевания или при посещении медицинских учреждений.
Ранее Лайф писал, что в японском зоопарке два льва умерли от ковида. Хищники инфицировались в начале января и скончались в течение нескольких дней. В то же самое время инфекцию подхватили два смотрителя зоопарка. Предполагается, что именно они заразили животных.
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