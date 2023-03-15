"Держи своё достоинство в тепле": Немецкий уролог пришёл в ужас от весенней моды российских мужчин
Уролог Забитцер предупредил мужчин в коротких куртках о проблемах с простатой
Держать в тепле нужно не только голову и ноги, предупреждает российских мужчин немецкий уролог-андролог Мануэль Забитцер. В своём телеграм-канале медик рассказал, что пришёл в ужас, увидев, в какой одежде россияне ходят в морозную погоду по улицам.
"Сегодня шёл я по улице, смотрю и вижу картину, от которой аж холодок пробежал по спине. Мужчины идут без шапок да в коротких куртках. А в России холода сам знаешь какие. Казалось бы, взрослые люди, а такое творят!" — отметил врач.
Забитцер добавил, что это очень опасно для мужского здоровья, ведь пониженные температуры приводят к сужению сосудов, от чего в свою очередь нарушается работа предстательной железы. По словам уролога, если час погулять на морозе в короткой куртке, органы мочеполовой системы охладятся на несколько десятых градуса. Как результат — застуженная простата.
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"Пожалуйста, заботься о своём здоровье! Держи своё достоинство в тепле", — призвал немецкий врач.
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