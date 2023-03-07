Названы пять привычек, которые приводят к раннему развитию импотенции
Уролог Юдовский: Алкоголь, курение и ожирение приводят к ранней эректильной дисфункции
Нарушение эрекции является частой проблемой, негативно отражающейся на повседневной жизни мужчин. При этом эректильная дисфункция (ЭД) не является самостоятельным заболеванием, а выступает одним из проявлений системных недугов, к примеру сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психиатрических расстройств, рассказал Лайфу уролог-андролог клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке" Станислав Юдовский.
По его словам, в медицинском сообществе возрастает уверенность в необходимости повсеместного изменения стиля жизни мужчин с прицелом на те факторы, устранение которых зависит от самого человека. К ним относятся: курение, недостаточная физическая активность, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, употребление так называемых рекреационных препаратов (наркотики, психоактивные препараты и другие).
"Ожирение увеличивает риск развития ЭД примерно на 40%. Однако при этом было показано, что снижение веса в этом случае даже на 10% существенно улучшает эректильную функцию независимо от наличия или отсутствия сопутствующего сахарного диабета. Особо выделен эффект средиземноморской диеты — с увеличенным содержанием овощей, бобовых, цельнозернового хлеба, оливкового масла", — отметил медик.
По его словам, курение табака (включая пассивное) также отрицательно сказывается на половой жизни мужчин. Риск снижения потенции у курильщиков примерно в полтора раза выше по сравнению с теми, у кого нет вредной привычки. Что касается алкоголя, то процесс ЭД наступает при употреблении более одной стандартной порции крепкого спиртного (42 грамма 40%-ного алкоголя) в сутки. А наркотические и психотропные вещества могут необратимо нарушать не только эрекцию, но и снизить половое влечение и нарушить эякуляцию, добавил наш собеседник.
"Наиболее эффективным для профилактики нарушения эрекции и устранения его первых проявлений является комплексное изменение образа жизни, включая физические аэробные нагрузки — не менее 30 минут в день, в случае избыточного веса — снижение его минимум на 10%, <...> ограничение алкоголя, полное исключение курения, наркотических и психоактивных препаратов", — резюмировал Юдовский.
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