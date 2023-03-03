Андролог назвал симптомы мужского "климакса" и объяснил, как с ними справиться

С возрастом мужчин, как и женщин, настигает климакс, или правильнее — андропауза. В этот период организм снижает выработку главного мужского полового гормона — тестостерона, у большинства представителей сильного пола изменения происходят, как правило, в 50–60 лет, предупредил уролог-андролог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Валерий Онацкий. Он также рассказал о симптомах, которые должны стать сигналом для обращения к врачу.

В беседе с Лайфом специалист обратил внимание на то, что возраст "климакса" индивидуален для каждого представителя сильного пола. Однако, по его словам, сейчас всё чаще встречаются относительно молодые мужчины от 40 лет уже с симптомами андропаузы. Это состояние представляет собой медленное и постепенное снижение уровня мужских половых гормонов в крови. В связи с этим есть два варианта, когда мужчина может обратиться к врачу.

"Вариант первый — когда тестостерон снижается в пределах референсных значений и мужчина чувствует симптомы, но по анализам всё в норме. Вариант второй — когда тестостерон снижается ниже референсных значений и только тогда у человека появляется симптоматика, это понимание важно тем, что стоит проводить периодический самоконтроль тестостерона раз в один-два года и следить за динамикой снижения", — пояснил медик.

Главное, что тревожит мужчин, — это проблемы с поддержанием эрекции или снижение либидо. Однако, по словам нашего собеседника, это далеко не первые симптомы наступления андропаузы. К тревожным звоночкам Онацкий также отнёс перепады настроения, снижение силы мышц, учащённое мочеиспускание и быстрый набор веса. Если мужчина заметил у себя что-то подобное, то стоит обратиться к урологу. Врач проведёт осмотр, назначит более углублённые анализы, чтобы разобраться, не является ли снижение уровня гормонов симптомом какого-либо другого заболевания, и по результатам уже будет принято решение по терапии. Если лечение первичной патологии не дало результата и уровень тестостерона по-прежнему снижен, то пациенту предлагается заместительная гормональная терапия с этим элементом (ЗГТ), отметил медик. На сегодняшний день в России применяется три типа препаратов, а представлены они в виде гелей или инъекций. Преимущество гелевых лекарств заключается прежде всего в простоте использования, также уменьшаются риски побочных эффектов, но при этом мужчинам придётся применять средство часто.

"Смесь эфиров тестостерона — наиболее редкий тип препаратов для коррекции возрастного андрогенного дефицита, инъекция производится раз в 10–14 дней. Плюсы состоят в том, что его можно относительно быстро отменить при выявлении нежелательных реакций, но имеет ряд сложностей при приёме. Тестостерона ундеканоат — самый частый препарат для ЗГТ в России, инъекция совершается раз в 8–12 недель, происходит постепенное высвобождение лекарства, но и действовать оно будет всё время инъекции и отменить его сложно. Разумеется, крайне не рекомендуется самоназначение препаратов", — резюмировал Онацкий.