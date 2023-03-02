Уролог развеял миф о пользе спермы для женского здоровья
Уролог Садыков рассказал, что ананасы, капуста и перец влияют на вкус спермы
Некоторые продукты могут повлиять на вкус спермы, парам нужно учитывать этот фактор, планируя зачать ребёнка. Об этом рассказал уролог-андролог, руководитель отделения "Центр мужского здоровья" сети "Нова клиник" Гусейин Садыков.
По его словам, употребление в пищу ананасов, персиков, дыни, клюквы, огурцов и томатов придаёт сперме сладковатый привкус. А спаржа, капуста, чеснок, лук и перец делают её острее.
"Чрезмерное употребление жареного и острого придаёт сперме остроту и может немного снизить её качество. Поэтому, если пара планирует зачатие ребёнка, следует отказаться от большого количества специй в блюдах и жарки продуктов", — сказал доктор в беседе с "Газетой.ru".
По его словам, семенная жидкость состоит из сперматозоидов и спермоплазмы, в которой содержится вода и химические вещества. Это белки, жиры, гормоны, ферменты, углеводы, минералы, селен, цинк, витамины и лимонная кислота.
При этом уролог развеял миф о том, что мужская сперма полезна для женского организма. Садыков указал, что единственная цель попадания семенной жидкости в организм женщины — это наступление беременности. А вот пользу женскому организму приносит сам факт близости с партнёром и оргазм.
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