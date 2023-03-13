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13 марта, 08:14

Размер имеет значение: Учёные выявили два вида половых членов и объяснили важность своего исследования

Учёные выявили два вида половых членов во время эрекции

Существует два вида мужских половых органов во время эрекции. К такому выводу пришли учёные из Университетской больницы Пуэрта-дель-Сур в Испании. Результаты их исследования представили на конгрессе Европейской ассоциации урологов в Милане.

Оказалось, что один вид пенисов в эрегированном состоянии увеличивается в размерах более чем на 56%, а второй увеличивается менее чем на 31%. Учёные считают, что это исследование важно для выбора хирургического подхода в случае медицинского вмешательства.

Всего в исследовании приняли участие более 200 мужчин. У них измеряли длину и обхват полового члена в спокойном и эрегированном состоянии. Учёные выяснили, что у одной группы испытуемых половые органы более длинные в спокойном состоянии, а у другой наоборот.

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Ранее учёные из Стэнфордского университета выяснили, что за последние 30 лет мужские половые органы стали заметно длиннее.

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Илья Суриков
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