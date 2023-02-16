Учёные измерили пенисы 56 тысяч мужчин по всему миру и пришли к удивительному открытию
Учёные выяснили, что за 30 лет мужские половые органы стали почти на четверть длиннее
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Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что за последние 30 лет мужские половые органы стали заметно длиннее. Результаты их исследования опубликованы в журнале The World Journal of Men's Health.
Ведущий автор работы, уролог Майкл Айзенберг, обработал данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942-го по 2021 год. Специалист пришёл к выводу, что за последние примерно 30 лет наблюдалось увеличение длины полового члена на 24 процента, то есть почти на четверть. Таким образом, за истёкшие три десятка лет средняя длина полового органа в состоянии эрекции выросла с 12 до 15 сантиметров.
Открытие встревожило учёного. Целью исследования было понять, почему у мужчин падают качество спермы и уровень тестостерона. Как отметил Айзенберг, длина пениса не влияет на фертильность, но любое изменение репродуктивной системы влияет на человеческую популяцию и требует повышенного внимания и изучения. Специалист связывает увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.
При этом уролог Джеймс Хоталинг в беседе с USA Today допустил, что в действительности длина половых органов не менялась и всё дело в изменившихся способах измерения. По его словам, если данные об изменении длины пениса подтвердятся, это может объясняться воздействием на организм людей химических веществ.
Ранее Лайф писал, что учёные нашли связь между любовью мужчин к спорткарам и размером пениса. Они выяснили, что переживающие из-за размера своего полового органа мужчины более склонны к покупке спортивного автомобиля.