Учёные измерили пенисы 56 тысяч мужчин по всему миру и пришли к удивительному открытию

Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что за последние 30 лет мужские половые органы стали заметно длиннее. Результаты их исследования опубликованы в журнале The World Journal of Men's Health.

Ведущий автор работы, уролог Майкл Айзенберг, обработал данные о 56 тысячах мужчин из разных стран мира, принимавших участие в 75 научных исследованиях, которые проводились с 1942-го по 2021 год. Специалист пришёл к выводу, что за последние примерно 30 лет наблюдалось увеличение длины полового члена на 24 процента, то есть почти на четверть. Таким образом, за истёкшие три десятка лет средняя длина полового органа в состоянии эрекции выросла с 12 до 15 сантиметров.

Открытие встревожило учёного. Целью исследования было понять, почему у мужчин падают качество спермы и уровень тестостерона. Как отметил Айзенберг, длина пениса не влияет на фертильность, но любое изменение репродуктивной системы влияет на человеческую популяцию и требует повышенного внимания и изучения. Специалист связывает увеличение длины половых органов со сроком полового созревания, которое у современных подростков наступает раньше, что провоцирует более длительный период активного роста организма.

При этом уролог Джеймс Хоталинг в беседе с USA Today допустил, что в действительности длина половых органов не менялась и всё дело в изменившихся способах измерения. По его словам, если данные об изменении длины пениса подтвердятся, это может объясняться воздействием на организм людей химических веществ.