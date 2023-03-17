Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

Вице-премьер, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы, так как на их производство уходит много воды. Её слова приводит РБК.

Она рассказала, что в её семье принято соблюдать экологические привычки. Кроме того, Абрамченко призналась, что покупает те товары, где меньше упаковки, моет пластик и стекло, а также сортирует мусор отдельно. На просьбу дать совет россиянам, желающим внести вклад в экологию, она призвала их думать перед покупкой о том, как потом утилизировать отходы.

"Ещё джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать", — призвала она.