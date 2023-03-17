Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 13:53

Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

Вице-премьер, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы, так как на их производство уходит много воды. Её слова приводит РБК.

Она рассказала, что в её семье принято соблюдать экологические привычки. Кроме того, Абрамченко призналась, что покупает те товары, где меньше упаковки, моет пластик и стекло, а также сортирует мусор отдельно. На просьбу дать совет россиянам, желающим внести вклад в экологию, она призвала их думать перед покупкой о том, как потом утилизировать отходы.

"Ещё джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать", — призвала она.

Владелец бренда Zara окончательно закроет в России 269 магазинов
Владелец бренда Zara окончательно закроет в России 269 магазинов

Ранее в Госдуме предложили запретить привлекать к ответственности за лайки и реакции в социальных сетях. Авторы законопроекта выступают с инициативой внести корректировки в статьи КоАП о возбуждении ненависти и дискредитации ВС РФ. Там предлагается указать, что это не касается выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Оксана Попова
  • Новости
  • Виктория Абрамченко
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar