Владелец бренда Zara окончательно закроет в России 269 магазинов
El Pais: Владеющая брендами Zara и Bershka компания Inditex окончательно закроет в РФ 269 магазинов
Испанская компания Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление компании.
Напомним, в марте прошлого года Inditex объявила о приостановке деятельности в России, а в октябре согласовала продажу российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group.
"Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности [в России] 5 марта", — пишет газета.
Уточняется, что активы и права, связанные с оставшимися 245 магазинами, ретейлер передаст новым владельцам.
Ранее гендиректор компании Оскар Гарсия Масейрас заявил о желании Inditex вернуться в Россию при изменении ситуации. По его словам, условия соглашения по продаже бизнеса в РФ ливанской Daher Group предусматривают возможность возвращения на российский рынок в партнёрстве с новым владельцем.
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