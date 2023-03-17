Владелец бренда Zara окончательно закроет в России 269 магазинов

Испанская компания Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление компании.

"Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности [в России] 5 марта", — пишет газета.

Уточняется, что активы и права, связанные с оставшимися 245 магазинами, ретейлер передаст новым владельцам.