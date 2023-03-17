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17 марта, 09:48

Владелец бренда Zara окончательно закроет в России 269 магазинов

El Pais: Владеющая брендами Zara и Bershka компания Inditex окончательно закроет в РФ 269 магазинов

Испанская компания Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление компании.

Напомним, в марте прошлого года Inditex объявила о приостановке деятельности в России, а в октябре согласовала продажу российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group.

"Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности [в России] 5 марта", — пишет газета.

Bershka, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию уже весной, но под новыми названиями

Bershka, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию уже весной, но под новыми названиями

Уточняется, что активы и права, связанные с оставшимися 245 магазинами, ретейлер передаст новым владельцам.

Ранее гендиректор компании Оскар Гарсия Масейрас заявил о желании Inditex вернуться в Россию при изменении ситуации. По его словам, условия соглашения по продаже бизнеса в РФ ливанской Daher Group предусматривают возможность возвращения на российский рынок в партнёрстве с новым владельцем.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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