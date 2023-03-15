Владелец Zara и Bershka заявил о желании вернуться в Россию

Испанская фирма Inditex, владеющая в том числе брендами Zara, Pull & Bear и Bershka, заявила о желании вернуться в Россию при изменении ситуации. Об этом заявил гендиректор компании Оскар Гарсия Масейрас. По его словам, условия соглашения по продаже бизнеса в РФ ливанской Daher Group предусматривают возможность возвращения на российский рынок в партнёрстве с её новым владельцем.

"Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась... И, конечно, я не думаю, что это произойдёт в краткосрочной перспективе. Мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаём Daher Group", — сказал бизнесмен в интервью газете Financial Times.

Гарсия Масейрас пояснил, что в случае возвращения Inditex в РФ компания функционировала бы в собственном формате, а Daher Group была бы представлена в качестве франшизы.