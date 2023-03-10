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10 марта, 07:51

Bershka, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию уже весной, но под новыми названиями

Mash: Bershka вернётся в Россию в апреле под названием Ecru

Бренд одежды Bershka вернётся в Россию в апреле, но уже под новым названием — Ecru. Как пишет Mash, также готовится возвращение Pull & Bear (он станет DUB) и Zara (её переименуют в Maag). Открытие магазинов перенесли из-за землетрясений в Турции.

По данным телеграм-канала, производить одежду с новыми бирками будут на турецких и китайских заводах. Сейчас компании активно набирают 4500 человек персонала, которые будут работать в 240 магазинах по всей стране. Сотрудники говорят, что цены повышать не будут.

В обновлённые магазины Zara завезут коллекцию, разработанную специально для России

В обновлённые магазины Zara завезут коллекцию, разработанную специально для России

Напомним, бренды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) заявили о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. Решение испанской компании связано с украинским конфликтом. Позже СМИ сообщали, что магазины сети Zara могут открыться в РФ под новым названием Maag в начале февраля 2023 года, но этого не случилось.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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