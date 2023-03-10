Bershka, Pull & Bear и Zara вернутся в Россию уже весной, но под новыми названиями

Бренд одежды Bershka вернётся в Россию в апреле, но уже под новым названием — Ecru. Как пишет Mash, также готовится возвращение Pull & Bear (он станет DUB) и Zara (её переименуют в Maag). Открытие магазинов перенесли из-за землетрясений в Турции.

По данным телеграм-канала, производить одежду с новыми бирками будут на турецких и китайских заводах. Сейчас компании активно набирают 4500 человек персонала, которые будут работать в 240 магазинах по всей стране. Сотрудники говорят, что цены повышать не будут.