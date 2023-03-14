В России могут законодательно запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях
Депутат Ткачёв: В Госдуме предлагают запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях
В Госдуме предложили запретить привлекать к ответственности за лайки и реакции в социальных сетях. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от партии "Новые люди", рассказал парламентарий Антон Ткачёв.
"Верх абсурда — штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях", — сказал депутат журналистам.
По его словам, многие люди ставят лайки случайно или не вчитываясь в публикации. Он считает, что реакции в соцсетях — это не злостное преступление, которое планируется заранее.
Авторы законопроекта выступают с инициативой внести корректировки в статьи КоАП о возбуждении ненависти и дискредитации ВС РФ. Там предлагается указать, что это не касается выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям.
Ткачёв рассказал, что ранее Верховный суд также высказал идею о том, что привлекать к ответственности за лайки нельзя, даже если это реакция на информацию, признанную экстремистским материалом.
Лайф писал, что литературовед, профессор кафедры русской литературы филологического факультета УрФУ им. А.М. Горького Наталья Пращерук предложила штрафовать за мат в публичных местах, включая соцсети.
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