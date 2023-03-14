В России могут законодательно запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

В Госдуме предложили запретить привлекать к ответственности за лайки и реакции в социальных сетях. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от партии "Новые люди", рассказал парламентарий Антон Ткачёв.

"Верх абсурда — штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях", — сказал депутат журналистам.

По его словам, многие люди ставят лайки случайно или не вчитываясь в публикации. Он считает, что реакции в соцсетях — это не злостное преступление, которое планируется заранее.

Авторы законопроекта выступают с инициативой внести корректировки в статьи КоАП о возбуждении ненависти и дискредитации ВС РФ. Там предлагается указать, что это не касается выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям.

Ткачёв рассказал, что ранее Верховный суд также высказал идею о том, что привлекать к ответственности за лайки нельзя, даже если это реакция на информацию, признанную экстремистским материалом.