Не ел две недели и похудел на 23 кг: Жителя Бурятии чуть не убил простой кариес

Необычный случай произошёл в практике врачей Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Бурятии. К ним попал 21-летний пациент, которого мучили приступы зубной боли, чуть было не обернувшиеся смертельным исходом. Врачи сражались за жизнь парня больше месяца.

Сам пострадавший позже рассказал, что боль настигла его внезапно, во время работы в лесу. Оперативно обратиться к врачам за помощью возможности не было. В итоге парень всё же попал в больницу города Закаменска, где ему поставили диагноз: одонтогенная флегмона дна полости рта и шеи (гнойное воспаление жировой клетчатки). А причина оказалась в кариесе.

"Простыми словами, нелеченый кариес запустил воспалительный процесс, гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее. Опасность в том, что флегмона характеризуется тяжёлым течением и большим риском осложнений", — рассказали kp.ru в пресс-службе больницы.

На подмогу из Улан-Удэ приехал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии больницы имени Семашко Тимур Доржиев. Он помог местным врачам провести срочную операцию по вскрытию флегмоны, после чего пациенту подсоединили трубки для отвода жидкости. Стабилизировав состояние молодого человека, специалисты отправили его в Улан-Удэ.

"Уже здесь по данным компьютерной томографии стало ясно, что ситуация сложнее, чем казалась: развился медиастинит (воспаление достигло грудной клетки пациента. — Прим. Лайфа), который в случае запоздалой диагностики или неадекватного лечения в большинстве случаев заканчивается летально", — объяснили доктора.

Хирургам нужно было провести ещё две операции высочайшей сложности, чтобы удалить скопившийся гной из плевральной полости. Сперва врачи надеялись ограничиться проколами небольшого размера, но часть жидкости обнаружили в центральной части грудной клетки, поэтому её потребовалось вскрывать. Операция закончилась благополучно, пациента удалось спасти от смерти.

21-летний пациент из Бурятии, едва не погибший от флегмоны. Фото © РКБ имени Н.А. Семашко

"Конечно, это было неожиданно для меня, когда сказали, что предстоит операция, но Тимур Эрдэмович сразу же сказал, что всё будет хорошо. Поэтому страха и сильных переживаний не было, я всецело доверился врачам. Я бы хотел поблагодарить всех, кто занимался моим лечением. Сейчас чувствую себя хорошо, всё заживает. С момента, когда заболел зуб, я не ел недели две и потерял в весе 23 килограмма, после реанимации аппетит вернулся, вот уже набрал 13 кило", — поделился впечатлениями молодой пациент.

А ещё парень рассказал милую историю о том, как узнавшие о его дне рождения медсёстры приготовили ему очень вкусные буузы. В ближайшее время молодому человеку нужно будет восстановить силы после болезни, ему запрещена физическая нагрузка.