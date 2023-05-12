"Быстро размножается": Россиянам напомнили о смертельной инфекции, поражающей через раны

Уличные раны, например от гвоздя или осколков битого стекла, грозят смертельно опасным столбняком. Об этом напомнил хирург Александр Гоев. По его словам, инородный предмет входит глубоко в мягкие ткани. Его удаляют, однако он оставляет небольшую полость.

"Та моментально закрывается, создавая внутри себя анаэробную среду, где возбудитель столбняка — столбнячная палочка Clostridium tetani — быстро и беспрепятственно размножается. Поэтому практически во всех случаях пострадавшему обязательно нужна прививка от столбняка", — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.