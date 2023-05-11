Врач объяснил, как оказать первую помощь при укусе собаки

После укуса собаки рану нужно правильно обработать и продезинфицировать, в качестве компресса используя не вату, а марлевый тампон, советует хирург Александр Гоев. Нужно понимать, что напавшая собака может болеть или быть переносчиком вируса бешенства, и немедленно обратиться в больницу, напомнил врач в беседе с NEWS.ru.

Как действовать после нападения животного: укушенный участок промыть раствором с дезинфицирующими свойствами, воду использовать нельзя;

рану полить перекисью водорода, а кожу около неё смазать йодом;

после обработки на рану наложить марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату;

не сдавливая поверхность участка, закрепить тампон бинтом или пластырем.

После оказания первой помощи пациента надо сразу отвезти в больницу. Врач пояснил, что опасной может быть даже привитая собака — в слюне животного много бактерий, которые заносят в рану инфекцию.

"Чаще всего в первую очередь человек обращается в травмпункт, где проводится первичная обработка раны, назначается профилактическая вакцинация от бешенства и столбняка. Однако, учитывая срок давности укуса, врач может перенаправить обратившегося к хирургу для дальнейшего наблюдения и лечения", — резюмировал Гоев.