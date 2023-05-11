Врач объяснил, как оказать первую помощь при укусе собаки
Хирург Гоев: При укусе собаки рану нужно промыть антисептиком и перебинтовать
После укуса собаки рану нужно правильно обработать и продезинфицировать, в качестве компресса используя не вату, а марлевый тампон, советует хирург Александр Гоев. Нужно понимать, что напавшая собака может болеть или быть переносчиком вируса бешенства, и немедленно обратиться в больницу, напомнил врач в беседе с NEWS.ru.
Как действовать после нападения животного:
- укушенный участок промыть раствором с дезинфицирующими свойствами, воду использовать нельзя;
- рану полить перекисью водорода, а кожу около неё смазать йодом;
- после обработки на рану наложить марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату;
- не сдавливая поверхность участка, закрепить тампон бинтом или пластырем.
После оказания первой помощи пациента надо сразу отвезти в больницу. Врач пояснил, что опасной может быть даже привитая собака — в слюне животного много бактерий, которые заносят в рану инфекцию.
"Чаще всего в первую очередь человек обращается в травмпункт, где проводится первичная обработка раны, назначается профилактическая вакцинация от бешенства и столбняка. Однако, учитывая срок давности укуса, врач может перенаправить обратившегося к хирургу для дальнейшего наблюдения и лечения", — резюмировал Гоев.
Ранее кинолог Уражевский объяснил, почему на ребёнка на улице может напасть даже домашняя собака и как себя вести при встрече со стаей бродячих псов.
Shutterstock