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11 мая, 14:47

Врач объяснил, как оказать первую помощь при укусе собаки

Хирург Гоев: При укусе собаки рану нужно промыть антисептиком и перебинтовать

После укуса собаки рану нужно правильно обработать и продезинфицировать, в качестве компресса используя не вату, а марлевый тампон, советует хирург Александр Гоев. Нужно понимать, что напавшая собака может болеть или быть переносчиком вируса бешенства, и немедленно обратиться в больницу, напомнил врач в беседе с NEWS.ru.

Как действовать после нападения животного:

  • укушенный участок промыть раствором с дезинфицирующими свойствами, воду использовать нельзя;
  • рану полить перекисью водорода, а кожу около неё смазать йодом;
  • после обработки на рану наложить марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату;
  • не сдавливая поверхность участка, закрепить тампон бинтом или пластырем.

После оказания первой помощи пациента надо сразу отвезти в больницу. Врач пояснил, что опасной может быть даже привитая собака — в слюне животного много бактерий, которые заносят в рану инфекцию.

"Чаще всего в первую очередь человек обращается в травмпункт, где проводится первичная обработка раны, назначается профилактическая вакцинация от бешенства и столбняка. Однако, учитывая срок давности укуса, врач может перенаправить обратившегося к хирургу для дальнейшего наблюдения и лечения", — резюмировал Гоев.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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