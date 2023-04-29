Стало известно, почему ёжика лучше обходить стороной

При контакте ежи могут заразить человека бешенством или стригущим лишаём, поэтому не нужно приносить их из леса, а при встрече лучше унести с дороги, надев рукавицы. Об этом рассказала RT врач-эксперт лаборатории "Гемотест" кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

"Рана от острых зубов неприятна сама по себе, но главная опасность в том, что ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства. В этом они ничем не отличаются от других диких животных, например лис", — предупредила она.

Вирус бешенства приводит к неврологическим проблемам и даже смерти человека, отметила медик. Заболеть можно не только от укуса животного, но и от его слюны или укола иголками. В этом случае разовьётся грибковая инфекция трихофития (стригущий лишай). Распознать недуг можно по кольцеобразным красным пятнам и зуду, после чего следует сдать соскоб на диагностику.

Ёжики могут заразить человека и сальмонеллёзом, который вредит пищеварительной системе. Человек начинает жаловаться на боль в животе, температуру, рвоту и диарею. А в южных российских регионах животное часто является носителем крымской геморрагической лихорадки, продолжила Кашух. Она напомнила, что в иголках ежа нередко живут клещи, об опасности которых тоже нельзя забывать.