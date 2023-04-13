Кинолог рассказал, какие опасности для собак таят в себе прогулки в начале весны

Весной на улице для собак появляется много опасностей, среди которых клещи, острые предметы и вредные вещества. Поэтому владельцам таких питомцев стоит быть внимательнее, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Гуляя по улице или парку, питомец может наткнуться на острые предметы, которые были скрыты под снегом, кроме того, грязь и слякоть соберут в себе все вредные вещества, включая реагенты, что может вызвать раздражение подушечек лап", — сказал он в беседе с РИАМО.

Также эксперт добавил, что весной, с началом первого цветения, у многих собак может возникнуть аллергическая реакция на пыль. Признаком этого могут быть проплешины, воспаление глаз, а также то, что животное постоянно чешется. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару.

Кинолог добавил, что весной погода обманчива, поэтому важно не допустить переохлаждения питомца. Продолжительность прогулок нужно увеличивать постепенно и внимательно следить за любимцами на улице. Отдельно эксперт посоветовал регулярно проводить обработку собак от блох, которые активны в любое время года.