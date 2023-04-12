Учёные объяснили, почему крупные собаки живут меньше, чем их мелкие сородичи

Крупные собаки гораздо чаще умирают от рака в более молодом возрасте, чем их мелкие сородичи. Это связано с селекционным разведением, которое делает их более восприимчивыми к опасному недугу, считают учёные из Университета Аделаиды (Австралия), их исследование было опубликовано в журнале The American Naturalist.

В ходе эксперимента специалисты изучили причины различий в продолжительности жизни и смертности у 164 пород собак, начиная с чихуа-хуа с болонками и заканчивая немецкими догами с ротвейлерами. Как выяснилось, связь между размером животного и онкологией согласуется с теорией старения, известной как теория одноразовой сомы.

"Эта теория основана на идее, что, если вы вкладываете большую часть своих ресурсов и энергии в рост и размножение, вы не можете также вкладывать их в восстановление клеток и защиту от рака", — говорится в исследовании.

Специалисты считают, что их выводы также могут быть полезны при изучении процессов старения человека.