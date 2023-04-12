Учёные объяснили, почему крупные собаки живут меньше, чем их мелкие сородичи
Учёные: Крупные собаки чаще умирают от рака в более молодом возрасте, чем мелкие
Крупные собаки гораздо чаще умирают от рака в более молодом возрасте, чем их мелкие сородичи. Это связано с селекционным разведением, которое делает их более восприимчивыми к опасному недугу, считают учёные из Университета Аделаиды (Австралия), их исследование было опубликовано в журнале The American Naturalist.
В ходе эксперимента специалисты изучили причины различий в продолжительности жизни и смертности у 164 пород собак, начиная с чихуа-хуа с болонками и заканчивая немецкими догами с ротвейлерами. Как выяснилось, связь между размером животного и онкологией согласуется с теорией старения, известной как теория одноразовой сомы.
"Эта теория основана на идее, что, если вы вкладываете большую часть своих ресурсов и энергии в рост и размножение, вы не можете также вкладывать их в восстановление клеток и защиту от рака", — говорится в исследовании.
Специалисты считают, что их выводы также могут быть полезны при изучении процессов старения человека.
Ранее ветеринар Дмитрий Трофимцов объяснил, какие породы собак рискуют заболеть раком. Кстати, повышенный риск обусловлен не только породой. Так, табачный дым и ожирение повышают опасность развития онкологии у питомца.
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