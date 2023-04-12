КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 14:55

Учёные объяснили, почему крупные собаки живут меньше, чем их мелкие сородичи

Учёные: Крупные собаки чаще умирают от рака в более молодом возрасте, чем мелкие

Крупные собаки гораздо чаще умирают от рака в более молодом возрасте, чем их мелкие сородичи. Это связано с селекционным разведением, которое делает их более восприимчивыми к опасному недугу, считают учёные из Университета Аделаиды (Австралия), их исследование было опубликовано в журнале The American Naturalist.

В ходе эксперимента специалисты изучили причины различий в продолжительности жизни и смертности у 164 пород собак, начиная с чихуа-хуа с болонками и заканчивая немецкими догами с ротвейлерами. Как выяснилось, связь между размером животного и онкологией согласуется с теорией старения, известной как теория одноразовой сомы.

"Эта теория основана на идее, что, если вы вкладываете большую часть своих ресурсов и энергии в рост и размножение, вы не можете также вкладывать их в восстановление клеток и защиту от рака", — говорится в исследовании.

Специалисты считают, что их выводы также могут быть полезны при изучении процессов старения человека.

Ветврач объяснила, нужно ли весной менять рацион собак и кошек

Ветврач объяснила, нужно ли весной менять рацион собак и кошек

Ранее ветеринар Дмитрий Трофимцов объяснил, какие породы собак рискуют заболеть раком. Кстати, повышенный риск обусловлен не только породой. Так, табачный дым и ожирение повышают опасность развития онкологии у питомца.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Животные
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров