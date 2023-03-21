Ветврач объяснила, нужно ли весной менять рацион собак и кошек

В весеннее время рацион собак и кошек не должен характеризоваться дефицитом витаминов, однако при этом не стоит кардинально менять питание питомцев. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала ветеринар Динара Бархатова.

Ветврач объяснила, нужно ли весной менять рацион собаки и кошки. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам специалиста, в рацион питомца можно добавлять тыкву, кабачок, брокколи или цветную капусту. При этом важно обращать внимание на состояние ЖКТ животного. Что касается корма, то смешивать влажный и сухой можно, но желательно, чтобы продукт был одного бренда. При этом витамины, как напомнила ветеринар, необходимо давать в течение всего года. К примеру, Омега-3 и Омега-6 подойдут любимцам, которые страдают кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит.

"Хочу напомнить о том, что чеснок, лук, в том числе зелёный, являются токсичными для животных. Их нельзя ни в каком количестве!" — резюмировала Бархатова.