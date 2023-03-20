Россиян предупредили о риске подцепить опасные болезни от поцелуев с собакой

Хозяину от любимой кошечки или собаки могут передаваться такие заболевания, как токсоплазмоз, глистные инвазии, грибковые поражения кожи, лептоспироз и даже бешенство. Об этом нашим коллегам из "Ленты.ру" рассказала врач-инфекционист ИКБ № 2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева.

По её словам, некоторые из этих заболеваний в равной степени опасны как для животных, так и для человека.

"Например, бешенство. Данное заболевание может закончиться для больного животного и заболевшего человека летальным исходом", — предупредила Сергеева.

В качестве мер профилактики эксперт посоветовала регулярно наблюдать своих питомцев у ветеринара и своевременно проводить вакцинацию. Кроме того, инфекционист категорически не рекомендует целовать кошек и собак, разрешать им забираться на обеденный стол и спать в хозяйской постели, даже если животное комнатное и очень любимое. По словам Сергеевой, соблюдать личную гигиену, а именно: мыть руки после общения с питомцем, — это обязательно, особенно для детей.