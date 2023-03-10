Ветврач поставил точку в споре о необходимости кастрации котиков

Для кастрации домашних животных есть целый ряд противопоказаний — так, операцию нельзя делать при беременности, течке, заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Об этом нашим коллегам из "Газеты.ru" рассказал руководитель группы ветеринарных врачей ГК "Астрафарм" Иван Пушилин.

Среди противопоказаний эксперт также перечислил вирусные заболевания, первыми признаками которых обычно бывают вялость и отказ от еды. Но есть и возрастные ограничения.

"Чем старше животное, тем выше риски и нагрузка на организм в период реабилитации. У кошек критический возраст — старше восьми лет. Далеко не во всех ветеринарных клиниках есть анестезиолог, который сможет сделать правильную процедуру пожилому животному", — объяснил врач.

Если операцию по выше перечисленным причинам сделать нельзя, сегодня есть и другие способы регуляции половой охоты животного, отметил Пушилин. На рынке есть контрацептивные препараты, которые снижают гормональный фон и помогают избежать неприятных осложнений.

"У котов из-за отсутствия спаривания может возникать аденома предстательной железы. А пустые течки у самок повышают риск пиометры — гнойного воспаления матки", — отметил эксперт.