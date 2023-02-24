Ветеринар объяснил, какие породы собак раньше остальных рискуют заболеть раком

Ветеринар-онколог Дмитрий Трофимцов в беседе с "Газетой.ru" прокомментировал недавнее исследование американских учёных о породах собак, которые заболевают раком раньше остальных. Напомним, специалисты пришли к выводу, что в группу риска входят мастифы, сенбернары, немецкие доги и бульдоги. Кроме того, они обнаружили, что кобели в среднем заболевают онкологией чаще самок.

"Нужно подчеркнуть, что в статье не шла речь о более частой встречаемости рака у разных пород. Учёные были сосредоточены именно на возрасте его возникновения. Точка зрения авторов заключается в том, что некоторых животных стоит обследовать пораньше", — прокомментировал Трофимцов исследование учёных.

Вместе с тем он отметил, что риск развития онкологии у собак повышают воздействие табачного дыма и ожирение. Ветеринар также ответил на вопрос, может ли у домашних питомцев возникнуть саркома в месте введения вакцины. По словам специалиста, в редких случаях такое действительно возможно, причём не у собак, а у кошек. Однако это происходит примерно в трёх случаях из ста тысяч. У собак же существуют особые формы папиллома-вируса, которые увеличивают шанс на появление и развитие раковых клеток. Тем не менее отказ от вакцинации гораздо опаснее самой прививки, предупредил медик. Дело в том, что ослабленный из-за вирусов иммунитет невакцинированного питомца может повысить не только риск развития рака, но и других смертельно опасных заболеваний.