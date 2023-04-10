Ветеринар назвал обязательные процедуры для кошек и собак весной

Уход за домашними питомцами весной требует особого подхода. Ветеринарный врач Павел Попков в интервью "Радио Sputnik" перечислил обязательные процедуры, о которых должны знать владельцы собак и кошек.

С потеплением активизируются паразиты, от которых важно защитить домашних питомцев. Собак перед прогулками нужно обрабатывать от эктопаразитов — клещей и блох.

"На данный момент существует несколько способов: капли на холку, защитные ошейники, таблетки внутрь, специальная одежда. Если кошка выходит гулять на улицу, она тоже может принести домой дополнительных "граждан", — сказал ветеринар.

Особенно опасны для собак укусы клещей, которые переносят паразитарные заболевания, например бабезиоз (пироплазмоз). Дикие животные выздоравливают сами, а домашние подвержены серьёзному риску вплоть до летального исхода, предупредил Попков. А владельцам кошек нужно обязательно обрабатывать питомцев от блох.

Весна — это также активный период линьки. И если не ухаживать за шерстью, то питомец столкнётся с образованием колтунов. Они не просто доставляют дискомфорт, но и провоцируют появление экземы на коже, которая преет под шерстью, подчеркнул ветврач.