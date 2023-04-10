Ветеринар назвал обязательные процедуры для кошек и собак весной
Ветеринар Попков: Кошек и собак нужно обрабатывать от паразитов каждую весну
Уход за домашними питомцами весной требует особого подхода. Ветеринарный врач Павел Попков в интервью "Радио Sputnik" перечислил обязательные процедуры, о которых должны знать владельцы собак и кошек.
С потеплением активизируются паразиты, от которых важно защитить домашних питомцев. Собак перед прогулками нужно обрабатывать от эктопаразитов — клещей и блох.
"На данный момент существует несколько способов: капли на холку, защитные ошейники, таблетки внутрь, специальная одежда. Если кошка выходит гулять на улицу, она тоже может принести домой дополнительных "граждан", — сказал ветеринар.
Особенно опасны для собак укусы клещей, которые переносят паразитарные заболевания, например бабезиоз (пироплазмоз). Дикие животные выздоравливают сами, а домашние подвержены серьёзному риску вплоть до летального исхода, предупредил Попков. А владельцам кошек нужно обязательно обрабатывать питомцев от блох.
Весна — это также активный период линьки. И если не ухаживать за шерстью, то питомец столкнётся с образованием колтунов. Они не просто доставляют дискомфорт, но и провоцируют появление экземы на коже, которая преет под шерстью, подчеркнул ветврач.
Пик активности клещей приходится на апрель, напомнила заслуженный врач РФ Ольга Шарапова. При обнаружении паразита на себе или питомце нужно обратиться к врачу, а не снимать его самостоятельно, предупредила она.
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