Россиян предупредили о пике активности клещей и дали советы по защите от вредителей

В апреле начинается сезон клещей, именно сейчас эти членистоногие активны как никогда, предупредила заслуженный врач России Ольга Шарапова. Её слова приводит "Газета.ru".

При обнаружении клеща на своём теле или на питомце специалист рекомендовала незамедлительно обратиться к врачу. Когда же пациент пытается это сделать самостоятельно, есть риск снять вредителя неправильно. Вместе с тем Шарапова напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности. Так, домашних питомцев следует обрабатывать специальными средствами, а самому человеку, выбираясь на природу, нужно надевать одежду, закрывающую тело полностью.

"Клещи — переносчики множества заболеваний, в числе которых клещевой энцефалит, быстро поражающий нервную систему, игнорировать меры безопасности очень опасно, это грозит серьёзными последствиями", — резюмировала врач.