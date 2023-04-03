В России выявили новый вирус, передающийся от клещей

В азиатской части России обнаружен новый вирус Хасеки, который передаётся от укуса клещей. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на проектный офис нацпроекта "Наука и университеты".

Анализы показали, что новый вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, который ранее обнаружили в Азии, Африке, Европе и Карибском регионе. Оба патогена могут быть классифицированы как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Инфекции из этой группы в основном передаются членистоногими и вызывают такие заболевания, как лихорадка Денге, клещевой энцефалит, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка и другие.

Впервые случаи заражения вирусом были зафиксированы во Владивостоке в 2011–2012 годах. Симптомами инфекции были дневная лихорадка (длительностью от трёх до пяти дней) и острый респираторный синдром. При этом анализы на известные вирусы показывали отрицательные результаты.

Спустя более чем десятилетие специалисты провели генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования они отобрали архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослых особей этих паукообразных и образцы сыворотки людей в Новосибирске.

"Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире", — отметил Михаил Карташов, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, кандидат биологических наук.