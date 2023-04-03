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3 апреля, 08:51

В России выявили новый вирус, передающийся от клещей

В Роспотребнадзоре выявили новый вирус Хасеки, передающийся людям через укусы клещей

В азиатской части России обнаружен новый вирус Хасеки, который передаётся от укуса клещей. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на проектный офис нацпроекта "Наука и университеты".

Анализы показали, что новый вирус близок к переносимому клещами вирусу Bole 4, который ранее обнаружили в Азии, Африке, Европе и Карибском регионе. Оба патогена могут быть классифицированы как представители нового рода внутри семейства флавивирусов. Инфекции из этой группы в основном передаются членистоногими и вызывают такие заболевания, как лихорадка Денге, клещевой энцефалит, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка и другие.

Впервые случаи заражения вирусом были зафиксированы во Владивостоке в 2011–2012 годах. Симптомами инфекции были дневная лихорадка (длительностью от трёх до пяти дней) и острый респираторный синдром. При этом анализы на известные вирусы показывали отрицательные результаты.

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Спустя более чем десятилетие специалисты провели генетический анализ вируса Хасеки. Для исследования они отобрали архивные образцы сыворотки пациентов после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослых особей этих паукообразных и образцы сыворотки людей в Новосибирске.

"Мы выяснили, что новый вирус Хасеки может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире", — отметил Михаил Карташов, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, кандидат биологических наук.

Ранее Лайф сообщал, что в Танзании вспыхнул вирус, поражающий почки и вызывающий кровотечение. Как отметили в пресс-службе ВОЗ, показатели смертности от инфекции крайне высоки, а вакцины на данный момент не существует.

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Никита Никонов
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