В Танзании вспыхнул смертельный вирус, поражающий почки и вызывающий кровотечение

Неизвестной болезнью, которая вспыхнула в африканской стране Танзании, оказался вирус Марбург. Министерство здравоохранения Омана выпустило предупреждение против поездок в Танзанию и Экваториальную Гвинею.

Как сообщили в пресс-службе ВОЗ, показатели смертности от инфекции крайне высоки, а вакцины на данный момент не существует. В организации указали, что вирус распространяется от фруктовых летучих мышей.

Инфекция передаётся через биологические жидкости пациентов. По последним данным, из-за вспышки заболеваемости на карантине находится 205 человек.