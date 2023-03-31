В Танзании вспыхнул смертельный вирус, поражающий почки и вызывающий кровотечение
Вспыхнувшей в Танзании смертельной инфекцией оказался вирус Марбург
Неизвестной болезнью, которая вспыхнула в африканской стране Танзании, оказался вирус Марбург. Министерство здравоохранения Омана выпустило предупреждение против поездок в Танзанию и Экваториальную Гвинею.
Как сообщили в пресс-службе ВОЗ, показатели смертности от инфекции крайне высоки, а вакцины на данный момент не существует. В организации указали, что вирус распространяется от фруктовых летучих мышей.
Инфекция передаётся через биологические жидкости пациентов. По последним данным, из-за вспышки заболеваемости на карантине находится 205 человек.
Ранее Лайф сообщал о том, что на северо-западе Танзании зафиксировали неизвестное инфекционное заболевание. Среди симптомов отмечаются лихорадка, рвота, кровотечения в различных частях тела и почечная недостаточность.
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