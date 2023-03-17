Вспышка неизвестной болезни убила уже пять человек, её симптомы – кровотечение и отказ почек

На северо-западе Танзании зафиксировали неизвестное инфекционное заболевание. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Заявление Минздрава Танзании по неизвестной болезни. Фото © Twitter / wizara_afyatz

"В Министерство поступила информация о наличии ещё не выявленного заболевания в районах Кагера, Букоба, Маруку, Каньянгереко, Белинда и Бутайибега", — говорится в официальном заявлении Минздрава.

По данным ведомства, на данный момент количество заболевших насчитывает семь человек. Пятеро из них уже скончались. Ещё двое в настоящее время находятся в больнице, где врачи борются за их жизнь. Среди симптомов отмечаются лихорадка, рвота, кровотечения в различных частях тела и почечная недостаточность. Также болезнь носит инфекционный характер. Специалисты уже взяли пробы с тел погибших, чтобы определить тип заболевания.

Вместе с тем в Минздраве призвали местных жителей сохранять спокойствие, заверив, что власти следят за развитием болезни и принимают меры по контролю. При этом их попросили избегать тесного контакта, в том числе рукопожатий.