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Смертность до 60%: Что за "неуязвимый" грибок Candida auris встревожил эпидемиологов по всему миру

По словам медиков, эта инфекция действительно смертельно опасна и не поддаётся лечению практически никакими противогрибковыми препаратами.

23 марта, 15:38
<p>Обложка © shutterstock</p>

Обложка © shutterstock

Судя по многочисленным публикациям, медицина Соединённых Штатов Америки сейчас пребывает в тихом ужасе. В тихом потому, что это одна из тем, о которых обычно не очень любят громко говорить: грибок Candida auris активно ходит по больницам, то есть он стал одной из внутрибольничных инфекций, которые, как известно, отличаются особой живучестью. И это, как прямо говорят ведущие специалисты, бич всей современной медицины.

Ещё весной 2018 года в больнице Маунт-Синай в Бруклине был такой случай: один пациент лёг на плановую операцию, и у него анализы выявили этот грибок. Врачи прекрасно понимали, с чем они имеют дело, и немедленно изолировали больного в реанимации. Больной этот через три месяца скончался, а далее возник очень серьёзный вопрос о том, как обеззаразить помещение, где он лежал.

Образцы грибка Candida auris. Фото © Wikipedia

Образцы грибка Candida auris. Фото © Wikipedia

Как рассказывали врачи, Candida auris был везде: не только по всей кровати, но и на стенах, на потолке, на шторах, на поручнях, на медицинских контейнерах. Пришлось просто снимать и с потолка, и с пола часть плитки. И, по сути, таким образом от грибка избавились чисто механически — его просто убрали из помещения, а не убили. А убить его, как признаются врачи, крайне сложно: он устойчив к противогрибковым препаратам.

Как сообщили недавно в главной американской эпидемиологической организации CDC ("Центры по контролю и профилактике заболеваний"), после пандемии ковида случаев Candida auris резко стало больше: в 2020 году было подтверждено 757 случаев, а в 2022 году — уже 2377. Впрочем, специалисты подозревают, что на фоне коронавируса в 20 году на этот грибок просто меньше обращали внимание и не очень активно выявляли. По данным издания Annals of Internal Medicine, особенный всплеск Candida auris отмечен в 2021 году. А особенно тревожит то, что одновременно выросло число случаев устойчивости этого патогена к противогрибковым препаратам эхинокандинам. Дело в том, что они считаются самым сильным средством против него.

Что такое Candida auris

Дрожжеподобный гриб, один из тех, один из возбудителей кандидоза, вызывает воспаление слизистых оболочек полости рта, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, половой и мочевыводящей системы. Как и нетрудно предположить, больше всего ему подвержены люди с ослабленным иммунитетом, а именно такие пациенты, конечно, и сконцентрированы в больницах. Этот патоген назвали auris (по-латыни "ухо"), потому что его впервые обнаружили в ухе госпитализированной пожилой женщины, это было в Японии в 2009 году.

По статистике, опубликованной в 2018 году, в случае проникновения этого гриба в кровоток смертность составляла от 30 до 60%. Дополнительная проблема в том, что его не всегда легко отличить от других разновидностей грибов Candida.

Симптомы Candida auris

Каких-либо специфических симптомов именно этой грибковой инфекции не отмечено, рассказала Лайфу доктор медицинских наук, вице-президент Общероссийской общественной организации "Национальная академия микологии", руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза, профессор София Бурова. В целом, по её словам, проявления болезни зависят от состояния иммунитета и от того, какие органы или какая система поражены.

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

— Если поражён головной мозг, значит, появляются неврологические признаки: головная боль, повышенная температура, может быть спутанность сознания. Если грибом Candida auris поражены лёгкие, то это может быть и кашель, и мокрота, и боль в грудной клетке, кровохарканье, озноб, интоксикация, — перечисляет доктор медицинских наук.

Candida auris в России

В России случаев Candida auris зарегистрировано мало, но вполне возможно, что возбудителя просто не всегда выявляют, предполагает профессор Бурова.

— В целом по России необходимое микробиологическое исследование биоматериалов проводится недостаточно. Поэтому выявляемость именно этих грибов Candida слабая. В крупных городах ситуация лучше. Главное сейчас — своевременная и качественная диагностика, чтобы агрессивный гриб, резистентный к антимикотикам, мог быть выявлен в любых биоматериалах — в крови, ликворе, мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, моче, содержимом кишечника и др. Культуральный метод диагностики не быстрый, он сложнее осуществляется, — отметила доктор медицинских наук.

Из-за некачественной диагностики могут быть допущены серьёзные ошибки в лечении, подчёркивает София Бурова. К примеру, при выявлении воспаления в лёгких его начинают лечить антибиотиками, но если возбудителем является гриб, то антибиотики как минимум будут неэффективны.

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

При грибковых инфекциях антибиотики, как и гормоны, противопоказаны, их применение может нанести вред состоянию пациента, — заверила специалист по грибковым заболеваниям.

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Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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