Арабов призвали не ездить в поражённые опасным вирусом страны

Арабские монархии Персидского залива предостерегли своих подданных от поездок в Экваториальную Гвинею и Танзанию. Причина тому распространение марбургского вируса, вызывающего лихорадку. Информация об этом была опубликована в "Твиттере" представителями МИД этих стран.

Внешнеполитическое ведомство ОАЭ отметило, что, если подданным пришлось посетить упомянутые африканские страны, нужно соблюдать меры предосторожности. С такими же призывами выступили власти Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана.

"В королевстве пока не зарегистрированы случаи заболевания вирусом Марбург, но учреждения здравоохранения подготовлены для лечения больных, у кого он будет обнаружен", — цитирует портал "Хабр аджиль" слова заместителя министра здравоохранения Саудовской Аравии Абдаллы аль-Асири.

Распознать у себя заражение марбургским вирусом можно по следующим признакам: сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и изо рта.