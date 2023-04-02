Арабов призвали не ездить в поражённые опасным вирусом страны
Аравийские монархии призвали подданных не посещать страны, где есть вирус Марбург
Арабские монархии Персидского залива предостерегли своих подданных от поездок в Экваториальную Гвинею и Танзанию. Причина тому распространение марбургского вируса, вызывающего лихорадку. Информация об этом была опубликована в "Твиттере" представителями МИД этих стран.
Внешнеполитическое ведомство ОАЭ отметило, что, если подданным пришлось посетить упомянутые африканские страны, нужно соблюдать меры предосторожности. С такими же призывами выступили власти Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана.
"В королевстве пока не зарегистрированы случаи заболевания вирусом Марбург, но учреждения здравоохранения подготовлены для лечения больных, у кого он будет обнаружен", — цитирует портал "Хабр аджиль" слова заместителя министра здравоохранения Саудовской Аравии Абдаллы аль-Асири.
Распознать у себя заражение марбургским вирусом можно по следующим признакам: сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и изо рта.
Напомним, в Танзании ранее была зарегистрирована вспышка смертельного вируса, поражающего почки и провоцирующего кровотечение.
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