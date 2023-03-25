Врач рассказала, кому противопоказана вакцинация от клещевого энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита противопоказана беременными или же кормящим женщинам, лицам с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения, страдающим от тяжёлых аллергических реакций и детям до одного года. Об этом "Известиям" рассказала невролог "ГУТА Клиник" Александра Толстенева.

А вот в первую очередь процесс вакцинации ждёт тех, кто проживает или периодически посещает эндемичные зоны по клещевому энцефалиту, перечень которых публикует Роспотребнадзор, а также работники агропромышленности и сельского хозяйства. Плановый курс вакцинации предполагает две инъекции с интервалом в пять-семь месяцев, а при экстренном курсе — с интервалом в две недели.

"Клещи активизируются при подъёме температуры до +10 градусов и выше. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о профилактике клещевого энцефалита", — добавила специалист.