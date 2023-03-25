Врач рассказала, кому противопоказана вакцинация от клещевого энцефалита
Невролог Толстенева: Вакцинация от клещевого энцефалита противопоказана беременным женщинам
Вакцинация от клещевого энцефалита противопоказана беременными или же кормящим женщинам, лицам с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения, страдающим от тяжёлых аллергических реакций и детям до одного года. Об этом "Известиям" рассказала невролог "ГУТА Клиник" Александра Толстенева.
А вот в первую очередь процесс вакцинации ждёт тех, кто проживает или периодически посещает эндемичные зоны по клещевому энцефалиту, перечень которых публикует Роспотребнадзор, а также работники агропромышленности и сельского хозяйства. Плановый курс вакцинации предполагает две инъекции с интервалом в пять-семь месяцев, а при экстренном курсе — с интервалом в две недели.
"Клещи активизируются при подъёме температуры до +10 градусов и выше. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о профилактике клещевого энцефалита", — добавила специалист.
Ранее же Лайф рассказывал своим читателям, когда лучше всего сделать прививку от клещевого энцефалита.
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