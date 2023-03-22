Россиянам раскрыли способ стать "невидимкой" для клещей с пожирающими кости бактериями

Вакцинацию от клещевого энцефалита следует пройти ещё до начала сезона, чтобы избежать возможных тяжёлых последствий. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением инфекционной больницы им. С.П. Боткина, врач-инфекционист Ольга Соколова.

"Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно делать, и это важно, потому что в России в 2019 году было 48 эндемичных регионов, то есть особо опасных по клещевому энцефалиту", — уточнила медик.

По её словам, привиться нужно до активности насекомых, сделать предстоит три укола. После второй вакцины формируется иммунитет на один год, добавила врач. А за две недели до сезона, примерно в середине апреля, нужно пройти вторую вакцинацию. Наиболее часто клещи встречаются в Восточной и Западной Сибири, а также на Южном Урале, напомнила Соколова.

Эти членистоногие могут заразить клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), от которой нет прививки. В случае заражения этими "пожирающими кости" бактериями требуется срочная помощь. В противном случае могут произойти глубокие неврологические и суставные поражения, после чего полного выздоровления не наступает и высок риск инвалидности.

"Клещевой боррелиоз — это бактериальная инфекция, в отличие от клещевого энцефалита, который вызывается вирусами. Он вызывается сложными бактериями, они изменчивы, поэтому есть сложности с разработкой вакцины. Но существует эффективная профилактика после укуса клеща, если он инфицирован боррелиями", — подытожила доктор.