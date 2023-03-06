Врач рассказала о неочевидных болезнях, которые легко подхватить весной

Несмотря на заявления профильных ведомств о прохождении периода основного эпидемического подъёма, с наступлением весны некоторые из болезней не только не утихают, но и набирают обороты. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, на данный момент всё ещё распространены инфекционные заболевания.

"Сейчас много гриппа B. Безусловно, на данный момент заболеваемость не такая высокая, как в ноябре или декабре. Но сейчас много вирусных заболеваний, в том числе среди детей... Обычно все здоровые, активные люди болеют на пике сезона, а пациенты с хроническими заболеваниями нередко болеют на его спаде", — пояснила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист добавила, что к концу весны иммунитет человека с хроническими заболеваниями находится в состоянии нарушения компенсации и гипервитаминоза. Другой недуг, ожидающий россиян весной, — аллергия. Мескина предупредила, что некоторые растения могут распустить пыльцу уже в апреле. Причём аллергикам стоит принимать антигистаминные препараты не экстренно, а курсом.

Существует ещё одна группа заболеваний, часто незнакомая россиянам, — клещевые инфекции. По словам специалиста, с таянием снега первые и очень голодные клещи выползают на воздух в поисках добычи. Защититься от них можно, надев высокие носки и верхнюю одежду с резинками на рукавах.

"После зимы они голодные и могут присосаться, даже когда ещё лежит снег на улице. Им достаточно небольшого подъёма температуры днём, чтобы проснуться. Клещевые инфекции могут начаться уже в апреле", — предупредила врач.

Кроме того, весной на смену вирусным инфекциям приходят бактериальные, из-за чего стоит ждать активности кишечных заболеваний. По словам инфекциониста, в случае с респираторными болезнями лучшей профилактикой станут антиковидные меры, а также физические нагрузки, правильный режим дня, здоровое питание и поддержание здоровья кишечника.

"Нарушение сна меняет гормональный фон. Человек становится сильнее подвержен вирусным заболеваниям. Также важна медикаментозная поддержка иммунитета для тех людей, кто не может справиться вышеперечисленными методами", — добавила она.