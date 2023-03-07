Россиянам рассказали, как не нужно бороться с паразитами в организме

Самые распространённые паразитные заболевания в России — гельминтозы, и в основном они кишечные — острицы и аскариды. Причём второй случай является трудноизлечимым. Подробнее об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов. Он также поделился, как не стоит бороться с таким недугом.

Говоря о наиболее опасных паразитных болезнях, Морозов отметил малярию, висцеральный лейшманиоз, альвеококкоз (киста с личинками гельминтов в печени) — все они смертельны. Летальный исход характерен и для многих гельминтозов. Например, аскариды могут спутаться в клубок и вызвать острую кишечную непроходимость. Спасти в этом случае может только хирург. Причём, подчеркнул специалист, любое паразитное заболевание опасно тем, что вакцинация не поможет, поскольку паразиты "глушат иммунитет", который должен стимулировать препарат. Поэтому перед тем, как делать любую прививку, необходимо сдать анализы.

"Если в организме есть паразит, он себя проявит... Значит, будут и аллергические реакции, и иммунитет просядет. Если это кишечный гельминтоз, будут поносы, запоры, вздутия, любые расстройства ЖКТ вплоть до закупорки кишечника. Всё зависит от числа паразитов. На одной операции, например, хирурги удалили у ребёнка клубок аскарид размером с два кулака", — рассказал паразитолог.

При обнаружении таких заболеваний самостоятельно, без подтверждения врача, не нужно принимать антигельминтные препараты, ведь такая профилактика именно в России недопустима. По словам Морозова, у подобных лекарств есть масса побочных эффектов. Для профилактики достаточно обычной гигиены и термической обработки мяса и рыбы. Народные методы тоже не подходят для лечения. Они не только бесполезны, но и опасны. Например, нередко прибегают к чесночным клизмам или суппозиториям, а ведь они могут сжечь человеку слизистую кишечника, объяснил Морозов.

Что же касается диагностированных гельминтозов, наибольшую сложность представляет эхинококкоз, образующий паразитные кисты. При наличии одного очага есть шанс после операции забыть про болезнь, но, если их несколько, вылечиться не получится.